新冠疫情｜本地增6445宗個案再創近月新高　醫管局下周重開亞博館先啟用200病牀 (17:28)

醫院管理局總行政經理劉家獻指，由於現時公立醫院有約2000人留醫，隔離病房留醫人數達500多名，包括新冠病人及其他傳染病患者，故病牀用量達6成亦屬將近爆滿，即使二線隔離病床全開亦只有600張。至於重啟的亞博社區治療設施，再先啟用200張病床，被問會否集中接收長者個案，劉家獻稱任何病人均合資格到亞博治療，醫管局亦於每個聯網調動已登記的100名醫護人員協助亞博運作。

劉家獻解釋，由於進入第三階段病牀調動計劃，需要短時間內調動人手及病房，無可避免影響非緊急預約手術、非緊急住院治療及日間服務等，希望病人理解。

再多13間院舍呈報陽性個案，其中青和居護老院有12名院友及5名員工確診，12名院友均無病徵，8人已接種兩劑或以上疫苗。最先確診者為1名護理員，前日（17日）快速檢測呈陽性及發病；昨（18日）再增8名院友及1名護理員快測呈陽性；今早續增4名院友及3名員工快測呈陽性。全院有112名院友及63名員工，約100名院友被列為密切接觸者。院舍只有一層，房間主要以圍板隔開，加上院友會走動或會脫下口罩；員工則有戴口罩。歐家榮表示，院友接種3劑疫苗率只有60.7%，形容並不理想。歐家榮又表示，近兩周院舍的確診個案大幅上升，而且出現大型爆發的院舍最先出現個案皆涉及員工，相信爆發原因是員工在社區感染後傳給院友，呼籲員工上班前做快測及定期做核酸檢測。

劉家獻表示，雖然最近院舍接種率持續上升，第一針接種率逾90%，但仍有長者未曾接種。劉家獻指，因身體原因不能接種的人佔少數，加上未接種疫苗者比已接種3劑者死亡率高約60倍，呼籲長者盡快接種疫苗。

學校則增69宗呈報陽性個案，涉及47間學校，3間學校個別班級須停課一周，新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校NC班、明雅國際幼兒學校PGIB下午班，均有3名學生確診；學之園幼稚園（昇御海逸）PNA及PNB「Group A」，均有2名學生確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，現時確診個案屬Omicron BA.5佔29.3%，Omicron BA.1.12.1則佔8.6%。歐家榮表示，留意到現時確診個案逐漸上升，而近兩星期更加速上升。他解釋，現時在社區流行的Omicron BA.5傳播力快，相信屬確診個案上升的原因。