四中大生涉校園內向保安撒生粉　1人認罪3人否認 (16:58)

去年1月11日中大開課日，約10名穿黑衣者在大學站外呼籲學生入校園時不必出示學生證，其後推跌鐵欄及向保安員撒生粉。4名中大生，包括中大學生會前會長區倬僖被捕，被控一項參與非法集結罪。其中一名22歲中大生今（19日）於沙田裁判法院認罪。署理主任裁判官張志偉明言案情嚴重，雖然歷時僅1分鐘，但令保安員受傷及影響其他訪客，下令被告即時還押至9月2日判刑，待索取勞教中心報告；其餘3人則不認罪，押後至9月22日審前覆核，另獲准撤銷宵禁令。
被告依次為曹德熙（22歲）、區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）、梁顥維（26歲）。
首被告曹德熙認罪，並承認案情指，中大自2019年11月實施出入管制，設有出入管制站，檢查訪客的學生證或職員證。案發下午12時許，10名戴口罩穿黑衣的人，包括首被告，衝進站內及叫喊，呼籲訪客不用出示證件，「直入就得」，並推倒屏障，撒生粉和擲雞蛋，歷時約1分鐘。
在場一名保安員被生粉撒中頭部和身體，眼睛感痛楚。他其後驗傷發現雙眼通紅，有輕微「點狀上皮糜爛」症狀。另外兩名保安追捕穿黑衣者，制服首被告，他向保安稱行動是想抗議校方剝奪中大生返校的權利。保安員將他交予警方拘捕，他在警誡下保持沉默，其後在錄影會面中承認，案發時想在中大抗議，並正等待其他人指示推跌屏障，沒有撒粉。