四中大生涉校園內向保安撒生粉　1人認罪3人否認 (16:58)

被告依次為曹德熙（22歲）、區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）、梁顥維（26歲）。

首被告曹德熙認罪，並承認案情指，中大自2019年11月實施出入管制，設有出入管制站，檢查訪客的學生證或職員證。案發下午12時許，10名戴口罩穿黑衣的人，包括首被告，衝進站內及叫喊，呼籲訪客不用出示證件，「直入就得」，並推倒屏障，撒生粉和擲雞蛋，歷時約1分鐘。

在場一名保安員被生粉撒中頭部和身體，眼睛感痛楚。他其後驗傷發現雙眼通紅，有輕微「點狀上皮糜爛」症狀。另外兩名保安追捕穿黑衣者，制服首被告，他向保安稱行動是想抗議校方剝奪中大生返校的權利。保安員將他交予警方拘捕，他在警誡下保持沉默，其後在錄影會面中承認，案發時想在中大抗議，並正等待其他人指示推跌屏障，沒有撒粉。