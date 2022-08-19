電腦通訊節今開鑼　參展商冀消費券增市民消費意欲 (15:49)

電腦節今早十時開鑼，至中午陸續有更多市民進場，不少人選購手提電腦、機械鍵盤、滑鼠及顯示屏等產品。場內設賽車遊戲、VR射擊遊戲及電競專區，吸引市民排隊遊玩。下午2時許，有演員在電腦節宣傳電影，吸引約200至300人包圍舞台圍觀。

鵬勃電子有限公司代理飛利浦、台電、及馳為等品牌的電子產品，攤檔負責人吳國輝稱，有見最近數月市道較為淡靜，港人消費力較疲弱，至派發今月消費券時才見港人消費，希望在4日展期中薄利多銷，遂推出更多優惠，攤檔推出優惠，例如999元可購得一部平板電腦，盼生意額可較去年增一至兩成。

阮同學為今年文憑試考生，剛經歷大學放榜。他今早偕友人一同到電腦節，並購買一個27吋電腦屏幕及一款機械鍵盤，兩者加起來，剛好用了2000元消費券。不過阮同學為消費券的新登記人，今期獲3000元，故仍未用完消費券。他稱較早前到便利店做暑期工亦儲了一些錢，加上消費券有幫助，可以購買更多心儀的產品。

今年電腦節設立元宇宙區域，有公司以大屏幕上投映虛擬角色與市民互動。領尖企業有限公司創意總監懷鈺表示，公司有職員在屏幕後為虛擬角色配音，而屏幕上方亦有鏡頭顯示現場情況，因此該虛擬角色可以與在場的市民互動。她認為效果較想像中好，讓更多市民認識元宇宙等概念。