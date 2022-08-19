警拘11人涉網上情緣及假援交騙案　洗黑錢逾7000萬元 (14:48)

重案組高級督察馮俊達稱，過去兩日（17及18日），新界北總區刑事部聯同網罪科在全港多個地方展開拘捕行動，以串謀詐騙、洗黑錢、藏毒及藏有工具作吸食用途，拘捕9男及2女，年齡介乎22至60歲，當中包括1男1女主腦，2名骨幹成員，年齡39至60歲，涉嫌與2020年尾至今年8月的15宗網上情緣及假援交騙案有關，騙款介乎800元至46萬元，共損失金額98萬元。調查亦發現集團操控40個傀儡戶口接收騙款，共清洗7300萬元犯罪得益，兩名主腦為情侶關係，開設多個社交平台假扮年輕女子聯絡事主詐騙，一名男骨幹成員負責招攬及控制傀儡戶口洗黑錢，另一名骨幹成員則負責網絡技術支援。另7名被捕人借出戶口協助處理騙款，行動中檢獲2部電腦、13部手機，2部路由器，12張銀行卡，少量冰毒及5個冰壺。兩名主腦已被落案起訴，其餘被捕人現正被扣查。

新界北總區重案組總督察武少禧表示，警方留意到近日網上情緣及假援交騙案有上升趨勢，新界北總區重案組聯同網罪科成功鎖定一個活躍本地詐騙集團，發現正向超過30名事主詐騙，拘捕行動成功阻止30名事主受騙。

警方指該詐騙集團在不同網上交友平台，假扮年輕女子，以幼稚園教師、空姐及大學生等身分主動接觸事主，利用甜言蜜語令事主意亂情迷，其後聲稱急需金錢，並表示可發展為情侶關係，要求金錢上支援，甚至提出援交服務，為博取信任更會發送年輕女子身分證相片，生活照給事主，隨後邀約事主到酒店，訛稱已訂房及付房租，甚至可額外提供興奮藥物，指示事主將金錢轉帳到指定戶口，成功收款後就會失約，並再以不同藉口例如親友入院或因藏毒被捕，要求事主再次匯款，騙徒為求逼真更會發送「被捕文件」或受傷相片，博取事主信任。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察周子健指，警方今次行動成功識別到仍然受騙事主，而及早介入調查令事主意識到已墮入騙局，避免有更多損失。他亦指近年援交及網上情緣騙案近年非常猖獗，騙徒以虛假頭像身分結識事主及詐騙，建議在網上交友時需認清對方身分，而騙徒使用的相片多為偷圖及重覆使用，可以用搜尋器搜尋對方圖像，並留意騙徒的社交帳戶是否新設，以及朋友圈有否異常，亦應保護個人資料，避免披露可以被搜尋的個人資料，而有人以任何原因要求付款時要提高警覺。