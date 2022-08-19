女警認洗黑錢及向被捕人索款囚21個月　官斥被告知法犯法令警隊蒙羞 (14:43)

被告區嘉曼（46歲）承認兩項串謀洗黑錢罪，涉款約53萬元。她在另案承認各1項「訂明人員索取利益」及「訂明人員接受利益罪」，於前年向盜竊案報案人李思明索取100萬元、接受打鬥案被捕人胡顯鎏提供的6萬元。

劉官引述辯方求情指，被告與丈夫結婚後誕下兩子，丈夫卻另組家庭，作為家庭經濟支柱的被告，因經濟拮据而犯案。劉官指，婚姻生活不如意及經濟困難不構成減刑因素，被告為警隊刑事調查員，對犯案手法有一定認知，卻知法犯法，不過此不構成加刑理由。

劉官考慮本案涉及跨境犯案，為免香港國際金融中心地位受損，須判處嚴苛刑罰，給予認罪及作為污點證人的扣減後，判囚12個月。

劉官續指，被告在執行職務期間向兩位事主索取聯絡方式，結案後更向男事主貸款6萬元，最終成功借取，案情嚴重，亦令被告在執行職務時「將自己放喺一個脆弱嘅位置，不能秉公辦理」，令警隊蒙羞。除認罪扣減，考慮到被告已向男事主償還款項，酌情扣減一個月，兩罪合共判監9個月，兩案刑期分期執行，總刑期21個月。