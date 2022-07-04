8.11尖沙嘴警署外暴動案　8人分判囚3年4個月至4年4個月 (12:58)

被告李穎淇（現30歲，下同）、17歲男學生、廖偉明（28歲）、莊嘉灝（27歲）、聶嘉寶（27歲）、黃千溥（24歲）、羅後成（21歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（25歲）共9人在柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道暴動罪成。王官引述求情時提及，潘冠雄患有地中海貧血症。

王官判刑時指，雖然部分被告沒直接使用暴力，但不能忽視他們穿黑衣，佩戴裝備口罩等以免受傷和遭認出身分，是「放膽、放肆」參與暴動，且他們帶備衣物更換以逃避刑責，屬有備而來。至於在同一事件涉9人的分拆案件，法官游德康以3年9個月為量刑起點，惟王官認為判刑對本案沒有約束力。

王官續稱，事件中警員Y遭示威者所擲的汽油彈擊傷，致雙腿共有5.5%二級燒傷，無傷及他人屬僥倖。

至於被告聶家寶身處示威者最前方，與他們推倒高台設路障，阻礙警方推進；李穎淇用水撲熄催淚彈。王官認為上述認罪的兩人作出實質行為積極對抗，就李熱心公益減刑兩個月，聶和李分別判監42個月及40個月。王官不接納餘下7人求情減刑理由，攜有催淚彈殻的羅漢銘就暴動及無牌管有彈藥兩罪，被判52個月，17歲男學生被判入教導所，另5人被判監50個月。