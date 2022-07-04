消防員非法集結罪脫律政司不服訟費命令上訴　法官禁旁聽者穿「旁觀有罪」T恤稱有政治含意 (12:44)

消防員陳瑞文（49歲）原被控非法集結及「在非法集結中使用蒙面物品」共兩罪，區院法官葉佐文裁定兩罪不成立，被告兼獲訟費。上訴庭今聽畢雙方陳辭後，批准律政司一方的申請，撤銷原本的訟費命令。

律政司一方在庭上表示，雖然被告面對的控罪不成立，但被告身處非法集結現場，構成自招嫌疑，不應該獲頒訟費。被告一方則指，原審法官已接納被告打算過馬路時被捕，如果任何人身處旺角都有自招嫌疑，有擴闊控罪範圍之嫌。

上訴庭法官聽畢表示，訟費命令與被告的心態無關，最重要是被告行為招致的效果，會否構成自招嫌疑。上訴庭質疑，示威期間「兵荒馬亂」，惟被告沒有避開示威人潮，並戴上口罩以防吸入催淚煙。上訴庭又稱，旺角的道路四通八達，被告以取回電單車為理由，從登打士街走到上海街，卻沒有使用行人隧道，行為惹人懷疑。