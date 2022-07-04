機場三跑工程貪污案　機管局經理及分判商東主涉貪約380萬元今提堂 (11:52)

兩名被告分別是李永輝（47歲），任職機管局首席高級經理，案發時負責監督三跑道系統項目多份工程合約，控兩項串謀使公職人員接受利益罪名。而另一被告吳啟安（65歲）則是卡樂工程獨資董事兼股東，被控一項向公職人員提供利益罪名。

案發在2018年10月25日至今年6月7日期間，李永輝涉與吳啟安及／或其他身分不詳者一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，接受賄款共約240萬元，作為傾向或保持傾向，優待吳啟安或卡樂工程的誘因或報酬。而吳啟安又涉嫌無合法權限或合理辯解下，以相同目的，向李永輝提供賄款共50萬元。

另外，李永輝涉與另一名三跑道系統項目分判商經營者一同串謀，在無合法權限或合理辯解下接受賄款共約90萬元，作為協助上述分判商，從三跑道系統項目的主要填海工程承辦商，取得供應泥沙或其他填海物料的合約，及協助加快該工程承辦商，向上述分判商發放工程款項的誘因或報酬。

月初啟用的香港機場第三跑道，而「三跑道系統項目」其餘工程料2024年竣工。廉署昨公布本周初拘捕30人，涉批出上述項目工程及物料供應合約時貪污，而署方未有發現涉三跑工程質素及物料規格問題。