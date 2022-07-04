東南亞詐騙｜再多3宗港人求助個案　卓孝業承諾按情况處理返港人士檢疫安排 (10:59)

現時當局累計共接獲23宗港人相關求助個案，當中8人身處緬甸、2人身處柬埔寨及1人身處泰國。卓孝業表示，今年1月最先收到5名港人求助，其中一名港人在去年9月已離開香港。至於目前兩名情况安全而未返港的個案，卓孝業指其中一人向入境處表達暫不想返港，另一人正在安排。

卓孝業稱，根據已回港人士透露，他們在當地會被要求經電話或網上詐騙，如「業績」不理想會遭毆打及虐待，並需賺取指定金額才可離開當地，否則會要求其家人補貼。他又指，當中求助個案的家人有匯錢到當地，但有部分個案的家人因沒付全額，相關個案未能回港。

對於有報道指，有身在緬甸的港人因無法預訂檢疫酒店而被拒登機，再次回到詐騙集團。卓孝業表示，暫時未知是否屬已接獲的求助個案，希望能盡快聯絡事主。他強調當局會視乎情况個別處理檢疫安排，又指有為已回港人士安排檢疫處所。

卓孝業表示，求助人除了可致電「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線外，亦可使用入境處應用程式撥打網絡電話。如未能使用網絡電話，亦可在入境處網站填寫求助表格。卓孝業又指，如求助人不清楚所在地點，可拍照上傳至表格內。