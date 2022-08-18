18人涉非法收債被捕　當中12人為未滿18歲少年 (18:56)

將軍澳警區反三合會行動組主管偵緝督察黄煜程稱，財務公司近年會透過不明來歷的電話、短訊及社文平台誘使事主作出高息借貸，過程不需要見面，甚或提供入息文件，惟最終借貸人因無力償還貸款而受到滋擾，其中有債仔返回將軍澳寓所時發現遭人爆竊，盜去財物。

黄煜程指，公司過往追收債款時，一般交由三合會背景人士操控的「收數組」負責，不過現改為以多層級形式分配工作，並透過社交場合、朋輩介紹，以及社交平台招攬欲「搵快錢」的年輕人犯案。黄指其中有事主疑涉30萬元的生意糾紛受淋紅油、塞鎖匙孔等滋擾，警方經調查拘捕8名分別負責淋紅油及擔任中介的青年，年齡介乎13至16歲，部分人因打機認識，而被人招攬犯案；另再拘捕一名31歲女骨幹成員。

警方指其分工明確，購買紅油、提供物資、拍照攝影等工序均由不同人士負責；另外團伙架構嚴謹，惟經多層中介人交涉，年輕人往往僅取得極低酬勞，案中協助淋油的青年僅收取100至200元報酬。

警方表示，2021年將軍澳區發生728宗非法收債案件，對比2020年上升33宗，而今年2月至7月展開「鋭將計劃」，期間區內共發生388宗非法收數案件，較去年同期減少30宗，相信方針見到成效。