新冠疫情｜本港增6054宗新冠陽性個案　醫管局強調染疫長者康復至無傳播力後才返院舍 (17:26)

早前有報道指有出院長者返回院舍後又出現新冠症狀。醫管局總行政經理關慧敏回應稱，該病人於3月份確診後康復，7月底因發燒氣促入院。衛生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，當時考慮病人上次感染時間較遠，將其列爲新發病例，現認爲屬復陽個案。

關慧敏稱該病人8月3日出院前核酸檢測樣本CT值達38.4，不具傳染性，之後連續兩次核酸檢測均爲陰性，她亦表示，22位密切接觸者核酸檢測結果陰性，3位長者因其他長期病住院治療，故認爲該病人不屬二次感染。

關慧敏表示，目前防疫安排規定，院舎確診個案須入院隔離。自7月9日開始，病人出院送返院舍前須接受臨床評估，評估結果符合要求再接受核酸檢測，若CT值大於30即表示病毒量低及不具傳染力，若CT值小於30，會轉往社區暫託中心，至今有47位出院長者送往暫託中心。

再多6間院舍呈報陽性個案，包括鳳凰奧運護老院有限公司有1名院確診；北區雅園有1名院友及2名員工確診；心悠居長者之家有1名院友及1名員工確診；基督教靈實協會靈實護養院有1名院友確診；香港善導會秦石中途宿舍有1名院友確診；香港心理衞生會李鄭屋宿舍有1名院友確診。

學校則增48宗呈報陽性個案，涉及36間學校，2間學校個別級班須停課一周，包括嘉福浸信會幼兒園PN班有3名學生確診，以及香港澳洲國際學校6J班亦有3名學生確診。