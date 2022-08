現年48歲的男被告陳暹德供稱,他與女被告黎芷珊曾是夫婦,兩人起初婚姻關係不錯,2018年後關係轉差,因為他經常嫖妓和「玩女人」,女被告知悉事件,兩人時有爭執。他說,兩人現已離婚,一子一女跟隨他生活。

2017年11月起,事主X在男被告一家工作,男被告表示與X的關係一般,但承認曾教X烹飪。事發於2018年1月,他稱見到女被告責罵X,為了幫忙解圍,他與X到廚房炸豬大腸。他稱當時和X有眼神接觸,更餵了X吃一口豬大腸,「有啲性幻想,嗰一刻想同佢做愛」。不久,他以女被告的手機向X發信息,提及「I like you」和「You like it sir」字眼。

男被告表示,後來提議X在睡房同眠,X微笑點頭後,兩人脫衣發生性行為。他稱事後向X支付150元,被女被告撞破事件。在女被告質問之下,他直言「你睇到啦,係金錢交易」,遭對方掌摑。