童樂居案一女被告掌摑男童、將男童頭撞牀　認罪判囚約6個半月 (15:27)

案情指，於去年11月29日，被告張惠燕（30歲）見在嬰兒床上的1歲男童K站起來，扔掉被子落地面，她遂用手打K的頭部，致K倒在床上。被告拾起被子後，再到床尾大力掌摑K面部。於12月5日，1歲男童AH在床上舉起玩具，被告見狀搶走玩具，再將AH的頭部撞向床，以及兩次掌摑AH的面。

綜合辯方和黃官求情，被告自去年8月在童樂居任職幼兒工作員，她工餘時陪伴兒童，感化報告反映她已有悔意，願意承擔法律後果。被告出身於基層家庭，逐步由基礎文憑考取學士學位，她獲家人及僱主支持改過，她因本案難以與移民男友團聚。

黃官判刑時指，被告先快打K的後腦致他跌倒，再粗野地推K面部，力度猛烈。被告完全沒安撫K並轉身離去，毫無憐憫之心，她在不必要情況下暴力懲罰K，而幼童於1歲階段探索身邊事物屬正常，黃官不能理解體罰的功效，又稱若被告不能容忍此事，其品格和專業水平不宜照顧兒童。

黃官又指，被告因AH高舉玩具而大力拍打他，行為過火，被告對玩具的關注比起對AH的關愛更多。被告罔顧危險懲罰AH，雖然沒相關傷勢證明，但相信AH承受痛楚，事件可致其腦部受創。被告在閉路電視及兒童目擊下施襲，顯然漠視法紀，兩事主極之年幼、在床上無法躲避感到驚恐；被告將事件歸咎工作文化是推卸責任，放棄專業操守。