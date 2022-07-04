初選案｜吳政亨要求裁判官交代初級偵訊內容可否公開　羅德泉籲自行索法律意見　何桂藍斥未解疑慮 (12:19)

吳政亨陳辭時強調，自己沒有法律代表，自行閱讀條文時，認為現已解除的報道限制包括報道初級偵訊。羅官重申只能確認初級偵訊是交付程序的一部分，至於會否公開偵訊內容，「我諗你真係要自己去處理」。其時有被告嘲諷：「後果自負！」

吳政亨續說，自己是個守法的人，「如果法律有唔清晰嘅嘢令到我犯咗法，我都唔想」。羅官則指，給予法律意見「超越咗我嘅能力」。數名被告隨即高呼：「辭職（resign）！」羅官聞言要求各被告保持安靜，否則可請他們離開。

何桂藍亦質疑：「保安局局長鄧炳強又話有咩就等法庭判吖嘛，宜家去到法庭又判唔到」，又指若在座記者報道初級偵訊內容，是否會誤墮法網。羅官回應「呢個你決定、呢個唔係提問大會」。何再質疑，法庭應解除在席者的疑慮，「他日有記者畀人拉嗰陣，到時嚟到呢個法庭你又話你唔知呀？」羅官隨即宣布散庭，其間藍再高叫「我見到你點咗頭㗎，嘢都唔夠膽講」，羅官則轉身離開法庭。