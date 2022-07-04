初選案｜吳政亨要求裁判官交代初級偵訊內容可否公開　羅德泉籲自行索法律意見　何桂藍斥未解疑慮 (12:19)

《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉解除初選47人案的交付審訊報道限制後，早前自辯完成初級偵訊的吳政亨詢問，初級偵訊是否屬交付程序，內容能否公開。羅官反指吳應自行索取法律意見，由法庭解釋並不恰當。同案被告何桂藍則問，若傳媒公開初級偵訊內容，會否誤墮法網，羅官回應「呢個唔係提問大會」，並在何桂藍追問時宣布散庭。
吳政亨陳辭時強調，自己沒有法律代表，自行閱讀條文時，認為現已解除的報道限制包括報道初級偵訊。羅官重申只能確認初級偵訊是交付程序的一部分，至於會否公開偵訊內容，「我諗你真係要自己去處理」。其時有被告嘲諷：「後果自負！」
吳政亨續說，自己是個守法的人，「如果法律有唔清晰嘅嘢令到我犯咗法，我都唔想」。羅官則指，給予法律意見「超越咗我嘅能力」。數名被告隨即高呼：「辭職（resign）！」羅官聞言要求各被告保持安靜，否則可請他們離開。
何桂藍亦質疑：「保安局局長鄧炳強又話有咩就等法庭判吖嘛，宜家去到法庭又判唔到」，又指若在座記者報道初級偵訊內容，是否會誤墮法網。羅官回應「呢個你決定、呢個唔係提問大會」。何再質疑，法庭應解除在席者的疑慮，「他日有記者畀人拉嗰陣，到時嚟到呢個法庭你又話你唔知呀？」羅官隨即宣布散庭，其間藍再高叫「我見到你點咗頭㗎，嘢都唔夠膽講」，羅官則轉身離開法庭。