路政署稱擴建獅隧擬於2034年竣工　前官員倡改施工方式爭取時間 (12:13)

路政署主要工程管理處副處長張家亮今日（18日）在港台節目上表示，獅隧結構老化，經常深夜封路維修，維修時間緊迫，加上獅隧現時每日有9萬架次車輛出入，經常出現交通擠塞，希望翻新工程可加強隧道韌性，提高交通流量。

張家亮表示，爲維持隧道運作，會在兩條管道中間鑽挖，不用爆破，因此所需工程時間較長，鑽挖部分預計由2025年至2029年施工，至2033年完成擴闊南行線，在2034年完成工程。他亦表示清楚居民關注的噪音及塵埃污染問題，強調施工過程會遵循嚴格規定，且在深夜封路，減少對居民影響。

土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩接受港台節目訪問表示，目前獅隧繁忙時間交通堵塞情况不能接受，因此整體工程非常需要，但認爲現時規劃的施工時間太長。他表示，以鑽挖方式鑽挖堅硬的花崗岩，成本很高，而爆破方式可以通過炸藥劑量控制威力，建議讓承建商決定方式，以減少工程時間，提升成本效益。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦在港台節目上表示，擴闊工程有必要，翻新獅隧可增加行車量，接連道路網亦需改善，以免出現樽頸情況。他表示，開挖隧道工程的技術已改善，技術方面問題不大，當建議提交立法會討論，會關注涉及的方案是否會最佳選項，及對周邊影響。

原北行隧道改行單車？ 政府：或條件不足

針對原北行隧道改爲備用隧道會否浪費，張家亮表示目前仍在研究，會考慮居民的需求，同時要考慮周邊環境的限制。陳健碩認爲備用隧道應接駁主隧道，必要時可分擔車流量，亦可考慮多用途，如運輸水電煤。

曾有討論建議北行隧道可允許行人和單車通過，張家亮則表示周邊設施條件不夠。陳健碩則認爲，很難吸引行人和單車，同時在通風、走火條件等方面有更高的技術要求。謝偉銓則表示，政府部門不應光講困難，應改變思維，想辦法解決問題，甚至化困難爲優勢。