初選案｜官解除交付程序報道限制　案中29人認罪18人不認罪 (11:58)

本案在6月1、2、6、7日舉行4日的提訊日，截至當時的提訊日，共17人表明不認罪，29人認罪，46人於6月7日完成交付；另吳政亨於7月4日參與閉門初級偵訊，7月6日成功交付至高院，亦不認罪，即不認罪的被告共18人。

不認罪的18人，包括：鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明、吳政亨、伍健偉。

29人表示認罪：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋、署理高級檢控官莊文欣，辯方律師代表包括大律師吳靄儀及梁麗幗等。

提出申請的4人坐在被告欄的第一行，即袁嘉蔚、何桂藍、劉穎匡，吳政亨，另吳敏兒、范國威、岑敖暉、譚凱邦、林卓廷、余慧明、梁晃維、馮達浚、王百羽、鄒家成、黃之鋒亦有旁聽聆訊。散庭時，鄒家成亦高呼「冇陪審團嘅審訊係唔公義嘅！」

控方去年5月申請將案件轉介至高等法院審理，同年7月8日為首次提訊日，經歷過6次提訊日，今年7月完成所有被告的交付程序。惟傳媒受《裁判官條例》第87A條所限，未能報道所有內容，包括眾被告的答辯意向。辯方曾申請解除限制，但被國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕。

47人案交付時序表：

。2021年7月8日：第1次提訊日，控方表示本案有大量文件需要翻譯，申請押後至9月23日再訊，獲國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准

。2021年9月23日：第2次提訊日，蘇官傳入院後，案件首次由另一名國安法指定法官、主任裁判官羅德泉審理。庭上區諾軒、趙家賢、鍾錦麟表明認罪；黃碧雲、劉偉聰表明不認罪，案件押後至11月29日再訊

。2021年11月29日：第3次提訊日，除上述3人，另外5人包括戴耀廷、譚文豪、郭家麒、楊岳橋、尹兆堅表明認罪，8人押後至2月8日處理；另有被告申請豁免《裁判官條例》第87A條，押後至2022年1月27日再訊

。今年1月27日：處理豁免報道限制，全日聆訊歷時逾12小時，晚上有被告投訴只有3包餅為晚餐，羅官遂下令將案件押後至2月4日，讓被告回院所用膳

。2月4日：辯方爭議控方列出的控罪不夠詳細，要求控方修訂；惟羅官否決申請，何桂藍要求覆核結果，2月8日再訊

。2月8日：認罪被告的提訊日，餘下被告處理豁免報道限制。就認罪被告，控方指同意案情尚未完成，押後至2月28日再訊獲准；就報道限制，法庭押後至2月17日作出裁決

。2月17日：羅官拒絕放寬報道限制

。2月28日：認罪被告的提訊日，但部分還押被告囚倉有確診個案，未有到庭

。3月4日：第5次提訊日，有被告因確診等原因未能上庭，押後至4月28日再訊

。4月28日：朱凱廸、鄒家成和李予信3人未能上庭，法庭當日訂下交付的時間表，預留6月1日及2日為提訊日

。6月1、2、6、7日： 第6次提訊日，17人表明不認罪，29人認罪，46人完成交付，吳政亨不認罪，進行初級偵訊；另有被告提出豁免報道限制，7月25日開庭處理

。7月4日：吳政亨初級偵訊，7月6日已交付至高院，為不認罪的被告之一

。7月25日：處理豁免報道限制，法庭當時下令9月15日頒下裁定

。8月18日：法庭裁定可以解除報道限制