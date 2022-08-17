母嬰院壓斃保安家屬促調查 政府即檢視同類電動趟閘 (23:22)

政府指就上述意外展開跟進行動，建築署及機電署將檢視所有政府處所同類型大型電動趟閘，以避免同類意外發生；又提醒電閘操作人員，以手動控制電閘時須提高警覺，注意閘門移動範圍及移動速度，切勿令閘門移離操作界限，並與裝置保持安全距離。

魏媽媽表示，次女玉筠受僱該保安公司約5年，近半年獲安排每星期到母嬰健康院替工一、兩日。魏媽媽指「如果知道那裡不安全，我平會讓她做」，她透露從警方口中得知，該電閘已損壞近兩周，需改由兩人以人手推拉，惟閉路電視顯示，事發時僅女兒一人拉閘，質疑政府有否做好維修保養，以及保安公司責任，「今次扑死我個女，如果下次扑死bb點算？不想再有其他人受害」。

死者的胞姐說，一家人關係融洽，妹妹痛錫家人，至今仍無法接受妹妹離世，不禁落淚。她稱，妹妹事發後頭骨、盤骨「全部碎裂」，醫生先後打多枝強心針及電擊，但仍返魂乏術，「無諗過會開心返工就返不到屋企，專登煮了三個魚頭給她吃，但都吃食不到……」

魏媽媽續稱，母女二人同住，玉筠為家庭經濟支柱，父親本身有腎癌，3個月前才做過手術，女兒月薪約1.4萬，每月會將三分二的薪金用於家庭開支及父親醫藥費。她指保安公司在今早致送果籃，尚未交代賠償問題，對未來生活感徬徨。協助家屬的工權會林姑娘表示，將就事件發起眾籌，期望公眾可支援魏家。

政府指關注事件，勞工處已展開調查，查找意外成因和有關持責者的法律責任。另外，建築署及機電署已即日展開巡查行動，檢視所有政府處所同類型大型電動趟閘，特別是手動模式相關裝置，確保可安全供人手操作，以避免同類意外發生，預計有關的檢查行動於兩周內完成。

其他工務部門包括水務署、渠務署、土木工程拓展署及路政署，亦會於一周內完成檢查其轄下設施的電閘裝置；而港鐵公司、香港機場管理局及醫院管理局等機構亦會採取相應行動。