警方打擊網上毒品拘22人 關注毒販年輕化 (18:44)

東九龍總區刑事總部 （毒品調查）總督察何啟豪稱，放蛇警員在社交媒體向毒品拆家購買大麻類產品，估計有200克大麻花和100克大麻油；其後更鎖定牛頭角一個涉案工廠大廈單位，檢獲3公斤大麻花，拘32歲男子。此外，警方亦有賴市民舉報，在荃灣大河道一住所破獲一個毒品分銷中心，檢取2.9公斤大麻花、一批包裝工具及三個電子磅。當時單位冒煙及傳出疑似大麻異味，警方登門調查而揭發。案中被捕23歲男子亦因另一宗販毒案件正被通緝。

警方接著數天後再拘捕16男4女，包括6名非華裔女子，均為向喬裝警員販賣毒品的人士。

東九龍總區特別職務隊高級督察李啓銘表示，今年7個月毒品案件中，有6成半為21歲以下青年，情況令人擔憂。何啟豪補充，有毒品拆家以每次50至100元的報酬，利誘吸毒者販賣毒品，一旦發現案件，首當其衝為負責交易的年輕人，故呼籲市民發現年輕人有可疑毒品舉動，須報警求助。

警方亦同時發現近期毒品案被捕者有年輕化趨勢，今次被捕人士包括14名20歲以下疑犯，其中6名為未成年人士。警方相信犯罪集團利用年輕人「搵快錢」的心態招徠，年輕人亦在沒有深思熟慮下犯案。警方提醒年輕人切勿為了「搵快錢」而鋌而走險。