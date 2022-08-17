新冠疫情｜本港增5757宗新冠陽性個案　當局關注長者染疫入院個案增 (18:07)

醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻指，60歲或以上長者在社區感染數字，由6月初起有持續上升趨勢，而60歲或以上長者確診個案佔整體的25%。以今日273宗新入院個案為例，172宗為60歲或以上長者，而現時留醫個案長者佔8成，嚴重或危殆情況則佔82%。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則表示，近兩個星期錄得約1.5萬確診個案屬60歲或以上長者，比較6月初的1.2萬宗，升幅有20%，絕大部分屬社區感染。歐家榮解釋，因新冠病毒在社區傳播快，加上長者增加社交活動，故大多數長者都在社區感染。

歐家榮又表示，現時長者接種率未如理想，當中只有44%的80歲或以上長者已接種三劑疫苗，而60歲至69歲長者有70%。他又指，60歲或以上長者感染後而沒有接種疫苗，病死率有8.63%，即12個長者中有一人會死亡，而已接種三劑疫苗則0.13%，有66倍差別。當局再呼籲長者，盡快安排接種疫苗，重申確診後需向衛生防護中心呈報，並盡快求醫，減低重症或死亡風險。當局又建議，如家中有確診者，最好申請到社區隔離設施，避免長者感染。

至於死亡個案中，最年輕的52歲女死者未接種疫苗，罹患肝癌並有擴散現象，於8月3日前往急診室就醫，有肚脹、黃疸及疲乏症狀，入院後情况轉差去世。醫管局總行政經理劉家獻再籲癌症患者及長期病者盡快接種疫苗，尤其接受化療的癌症患者更需接種疫苗增強抗體。劉家獻又表示，目前未掌握52歲女死者是否有新冠疫苗接種豁免證明書，同時稱有資格豁免疫苗接種的情況不多，而因癌症接受化療並非豁免疫苗接種的條件，指癌症和長期病患者染疫後更可能成爲重症，乃至死亡，更應接種疫苗。

醫管局又指，目前有105名公院病人轉到私院，16人屬新冠病人，公院會主要轉介進入康復期、療養期及無急性治療需要的病人到私院，而私院接收病人的門檻亦逐漸放鬆。

增4院舍有傳播 南區翡翠長者之家全院檢疫

再多4間院舍呈報陽性個案，其中南區翡翠長者之家有7名院友及2名員工確診，分布居住於不同樓層，全院共5層88名院友須接受檢疫。歐家榮表示，首位確診者為登記護士，已接種4劑疫苗，無病徵，前日（15日）核酸檢測呈陽性，最後上班日為上周日（14日），惟同日快測呈陰性，主要在1、2樓派藥及替院友做個人護理；昨（16日）亦有1名護理員核酸檢測呈陽性，已接種3劑疫苗，無病徵，會在2、4、5樓工作，主要負責餵飯，其間有戴口罩及穿保護裝備。歐家榮指，兩人沒有一起用膳，院友一般不會到訪其他樓層，暫時未知該名護士是否傳播源頭，不排除院內出現傳播及有隱形源頭。

學校則增74宗呈報陽性個案，涉及48間學校，4間學校個別級班須停課一周，其中香港青年協會鄭堅固幼稚園K2級6號班房有2名學生及1名老師確診；欣研幼稚園K1A班、維多利亞（何文田）國際幼兒園K1A1上午班、美國國際學校 (小學部) 幼稚園EC1P班，均有2名學生確診。