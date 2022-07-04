賣平價水士多玻璃窗碎裂疑遭擊毁警列「財物損失」　東主指明顯受人破壞冀關注 (15:38)

現場為電氣道城市花園商場地鋪「北角士多」，一幅面向街道的櫥窗玻璃粉碎崩塌，大量玻璃碎片散落地面。警方接報到場，指一幅2米乘1.5米的玻璃窗碎裂，但案件最終未有「落簿」受理，只列作「財物損失發現案」。負責人及其助理接獲通知後即趕返店鋪，並與警員聯絡，對方指由於附近沒有閉路電視能拍攝到事發經過，在場亦未發現可疑人士，無證據顯示玻璃被破壞，難以立案處理，僅留下保安序號予他們向保險索償。

據了解，「北角士多」以「自助」商業零售模式經營，而今次涉事店舖屬「士多」第二家分店，於本月11日起營運。店舖門外放有數箱支裝水及一個木箱，予市民以2元至3元的價格購水飲用，因此吸引不少人前來光顧。

負責人Joe提到，事發前曾到店舖視察、檢查貨品，當時一切完好。惟數小時後發生事故，相信有人因不認同其助人理念而蓄意破壞。被問到為何不安裝閉路電視監視現場，他表示曾經為此掙扎，但他指其開業初衷一直是服務社會，深明「如果一個人2蚊都要偷，咁佢哋應該好有需要」，因此對於損失未有太在乎。但他亦坦言炮台山分店開業近兩至三年，「每年都被偷『幾廿萬』支水」。

Joe認為水是生活的必須品，不過留意到有人卻連飲水資格都失去，因此他希望開業可以令人「多飲水」，又強調：「我希望客人係覺得嚟買水，而唔係被拖捨」。Joe又表示有貧窮人士可能食二手薯條，斟杯水就一餐，惟政府早前因應疫情禁堂食，「佢哋連二手薯條都冇得食」，因而萌生「拓展業務」的念頭，店內放平價餅乾出售，予人充飢。