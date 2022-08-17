男商人疑因商業糾紛遇襲波及孫女　3男襲擊罪成囚3個月 (15:11)

被告為地盤工李培耀（28歲）、餐廳東主張富傑（33歲）及運輸工陳效智（47歲），同被控於2020年10月22日在大圍一小學外襲擊女童X。首被告另涉襲擊X的外祖父，一項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪名不成立，至於涉襲撃X母親的普通襲擊罪，早前被裁定表證不成立。

辯方求情指，液體只淋到女童X的書包，X無受到嚴重傷害，另各被告因案件延誤而受困擾。

周官指，本案嚴重之處在於女童X年僅6歲，就讀小一X乘搭校巴回校，下車行入學校之際，遭次被告張富傑從後淋潑橙紅色液體。周官指，家人安排X坐校巴，不會預想女兒無故被襲，X事後休學一星期，可見事件令人不安及擔憂。

周官續指，X的外祖父早前因代收錢債而被襲，X不久亦遇襲，周官認為，X不可能與3名被告結怨，3人明顯以襲撃X而向外祖父施壓，更事前做認人工夫，得知X上學路線，襲撃絕非偶然，反之精心策劃，有預謀地犯案。

周官指，3人襲擊手無寸鐵的X屬加刑因素，但接納X無受嚴重傷害。此外，本案不涉任何延誤，不會就此減刑，判處3人監禁3個月。