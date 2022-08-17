警方拘6名南亞裔男女　檢逾4000萬可卡因冰毒 (14:51)

毒品調查科高級督察吳龍表示，前日下午約3時，警方在錦田一空地截查6名正在貨櫃搬出貨物的南亞裔男女。經搜查後發現，該1323箱即食麵中，其中4箱藏有40公斤可卡因及1公斤冰毒，遂以「販毒」罪名拘捕該3名斯里蘭卡籍男子及3名印尼籍女子，年齡介乎35至64歲，全部持「行街紙」，其中兩名女子已被落案起訴，其餘被捕男女現正被扣留調查。

警方同日亦突擊搜查葵涌永基路一貨倉，在一冷藏貨櫃裝置內搜出11磚、共重11公斤可卡因。吳龍稱，兩宗案件的毒品分別由馬來西亞及巴西經水路來港，相信在疫情期間，販毒集團未能以螞蟻搬家形式將毒品帶入本港，所以要改用貨櫃經水路偷運。警方尚在調查兩案是否有關、毒品供應的市場及是否涉及黑社會，不排除更多人被捕。據了解，以即食麵包裝的毒品有機會在外地已完成包裝，並以熱封機封口，與其他真即食麵一同運送。

吳稱，不法份子經常用不同產品掩飾，過往亦曾以牛油果等包裝，警方會加強情報搜集，致力打擊毒品等嚴重罪行。