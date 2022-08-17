鄒幸彤申報道支聯會案交付審訊內容獲批　初級偵訊同獲准公開舉行 (13:25)

控方由署理高級檢控官吳加悅代表；鄒幸彤則由大律師梁麗幗代表。鄒幸彤、何俊仁、李卓人由懲教人員押解到庭，看來精神不俗，向包括社民連成員曾健成等旁聽者揮手，何及鄒開庭前亦短暫交談。散庭時，有旁聽者高呼「民主會戰勝歸來」，鄒隨即舉起V字勝利手勢。

高等法院李運騰早前判鄒幸彤的司法覆核勝訴，下令裁判官須解除《裁判官條例》第87A條，就傳媒報道交付審訊內容的限制。羅官今解除報道限制，涵蓋早前的審訊內容。

而在上一次提訊日，李卓人、何俊仁均表明擬不認罪，由破產管理署代表的支聯會無答辯意向，鄒幸彤則提出初級偵訊，以審議控方是否有足夠證據指證她。

鄒幸彤的初級偵訊原定閉門舉行，辯方今要求改為公開聆訊，控方則反對。羅官聽罷雙方陳辭，明言控方擔憂初級偵訊內容引起公眾討論，削弱審訊公平，是「過分擔心、過分謹慎」，若基於假設性的情况「一刀切」閉門聆訊，未免較莾斷。他亦強調，若初級偵訊其間情况改變，裁判官仍有酌情權隨時改為閉門舉行。