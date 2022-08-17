社協促聘牙科輔助人員助處理簡單檢查及洗牙　緩牙科街症人手不足 (12:19)

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長者郭婆婆今（17日）於港台節目表示，一直因牙齒問題受困擾，嘗試到私人診所求醫，但收費昂貴，「一年唔食飯啲錢都睇唔好」。郭婆婆曾通宵政府街症服務，但名額太少。她又指，現時政府2000元醫療券未有太大幫助，不能負擔到訂製假牙。

連瑋翹於同一節目表示，根據社協調查，現時約9成基層長者未有接受牙科檢查。他又指，政府牙科街症診所只提供簡單脫牙及止痛治療，但大部分長者有補牙，甚至訂製假牙需求，街症診所未能滿足。而且診所的服務點亦不平均，他以香港島為例，指全港島只有一間牙科街症服務診所。

連瑋翹又表示，長者可申請關愛基金，但有不少限制，例如使用基金後需等到75歲才可再次申請，他認為，如長者期間需覆診，就未必能夠應付。

對於政府目前只為學童提供牙科保健服務，連瑋翹認為，牙科服務是基層醫療中不可或缺，應增加長者及成人牙科服務。他又建議，政府可考慮聘用牙科輔助人員，例如註冊牙齒衛生員、牙科治療師等，協助簡單檢查及洗牙服務，但政府長遠仍需培訓本地牙醫。