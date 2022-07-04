13人否認「連儂牆」貼文宣　警作供稱見眾人持白膠漿、油掃及海報分組行動 (18:49)

13名被告依次為女學生鄒文燕（18歲）、女學生葉嘉儀（18歲）、無業男子李霈濠（21歲）、男學生陳信豪（20歲）、廚師張家禧（21歲）、女學生梁詠彥（21歲）、女學生朱麗茵（20歲）、女學生林慧淇（19歲）、男學生鄭珈熹（19歲）、男學生黃文杰（21歲）、無業男子李永熙（23歲）、男教師李重熙（31歲）及無業男子鍾正浩（22歲）。他們同被控一項刑事損壞罪；梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、鍾正浩、李永熙及李重熙被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪；姓吳及姓鄧的女生早前認罪。

警長李忠良（音譯）供稱，2020年2月24日晚上6時許，與同袍在葵涌商場5期平台看到15名被告分成4組行動。其中鄒文燕、葉嘉儀、姓吳及姓鄧的女生張貼海報，鄧手持一個載有白膠漿及油掃的紅色膠桶。李霈濠、陳信豪、張家禧在天橋口旁鐵欄杆張貼海報。天橋的另一邊則有梁詠彥、朱麗茵及林慧淇，梁手持紅膠桶，朱及林則張貼海報。另鄭珈熹、黃文杰、李重熙、鍾正浩和李永熙站在圓石枱前。李又看到枱上載有白膠漿的膠桶，紙箱內藏有海報。