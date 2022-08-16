謀殺案假釋老翁不滿護老院沒收按金　向職員淋通渠水認罪候判 (17:30)

被告李添銓（87歲）承認於2020年1月25日，在葵涌大隴街89至101號1樓百好護老中心，淋潑腐蝕性液體，非法及惡意傷害岑滿琴及林筠皓。

警方紀錄指出，被告在內地出生，教育至幼稚園程度，與亡妻育有一子一女。他在1969年干犯襲擊致造成身體傷害罪，2001年則被判謀殺罪成。翻查資料，他在2000年任職食環署清潔工時，因女同事說他腳臭，憤而持刀捅死對方，判囚終身，2018年獲假釋。

他承認案情指，他在2018年6月至翌年8月居於百好護老中心，院舍管理層指被告在沒有提前通知下遷出院舍，沒收8200元按金，被告其後多次要求取回按金但不果。案發下午12時半，被告㩦一支通渠水及兩支廁所水到院舍，走向4名正吃午飯的職員，包括岑滿琴及林筠皓，並多次向4人淋潑通渠水，他們隨即逃走。被告則在院舍接待處倒廁所水，及拿起一些物件擲地。

傷者衣物驗出濃度達98%的硫酸，足以引致嚴重燒傷及永久創傷；被告亦在警誡下承認案發時向職員淋潑通渠水，又控訴職員苛待他，重申有提前通知要遷出院舍。