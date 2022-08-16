浸大「優才運動員入學計劃」取錄張家朗等六運動員 (17:23)

6名獲香港體育學院提名，並獲浸大取錄的運動員包括張家朗、武術運動員劉子龍、欖球運動員霍山文、乒乓球運動員關文皓、游泳運動員郭俊希，以及田徑運動員石錦程。

浸大將為運動員提供個人化支援、設專職學習師給予選科等建議、學生事務處提供情緒支援及協助就業和生涯規劃。運動員可按練習需要延長修讀時間，並可離港參加比賽，師生將互相協調測驗、功課安排，及設網上學習。校方亦設獎學金，包括學費全免或半免。副校長（教與學）周偉立指，浸大16年已設「精英運動入學計劃」，主要靠學校資源支援同學，而教資會今年開展「學生運動員學習支援及入學計劃」，預留1億元撥款獲資助的大學在2022/23至24/25三年期推行學生運動員計劃，新計劃將有更多資源支援學生。

浸大「優才運動員入學計劃」要求申請人在相關體育項目擁有認可的運動評級和成就，並獲香港體育學院或其他體育協會提名，或曾於地區或國際性運動賽事有傑出成就的退役運動員。甄選準則包括申請人的運動評級和成就證明、面試表現、教練或學校推薦信，以及就個人興趣、未來學業計劃以及目標的陳述等。