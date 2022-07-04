新冠疫情｜港增5162宗陽性個案　增10死亡個案7人無打三針　醫管局籲免疫力低或長者染疫盡快求醫 (17:48)

10名離世病人中，最年輕的60歲男死者完成接種三劑疫苗，本身因罹患肺癌接受化療，染疫後未就醫及向衛生署報告，其後因病症惡化前往北區醫院急症室，當日離世；另一位97歲男死者本身有長期病患，曾患皮膚癌，快測陽性後兩天才前往指定診所，其後入院亦未見好轉並離世。醫管局總行政經理劉家獻呼籲，60歲以上或免疫力低的染疫患者應盡早到指定診所就醫，長者尤其是長期病患者應盡快完成疫苗接種。

另一名88歲女死者則於染疫後曾服用抗新冠口服藥，並於8月2日快測轉陰，但持續有發燒、咳嗽、咳痰等症狀，入住私家醫院檢測後呈陽性，隨即轉往律敦治醫院急症室，入院後情况不斷惡化後去世。劉家獻表示，患者或有可能因藥力不足導致病症反覆，提醒患者如服藥後出現病徵或仍覺不妥，應盡快求醫。

患嘶哮症27個月男童危殆轉穩定

至於染疫及患上嘶哮症入院的2歲3月大的男童情况好轉，可自行呼吸，並由危殆轉為穩定，但仍需在兒科深切治療部留醫觀察。而早前確診的5歲9個月大女童仍危殆，她的11歲胞姊情况穩定，在兒科普通病房留醫。

醫管局公布多兩個醫院感染群組，屯門臨時腫瘤科寧養病房一名病人服務助理8月11日染疫，院方經追蹤調查後，發現多9名病人感染，其中1人危殆、2人嚴重；另外，東區醫院內科病房一名男病人在8月13日入院篩查時發現染疫，院方累計發現病房共有6名病人和1名員工確診。

公立醫院目前有1813人留醫，其中有254為新入院個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻指，已持續一個星期逾200人入院，擔心確診入院人數會上升，對公立醫院院病床及人手帶來更大壓力，非緊急服務會進一步縮減，重申醫管局會視乎情况，啟動第三階段病床調動計劃，預留2500至5000張病床接收新冠病人。

學校今（16日）增92宗呈報陽性個案，當中大埔天主教聖保祿幼兒園有N1A班有2名學生確診，懷疑出現傳播需停課一周。另多11間院舍呈報陽性個案。

七成死亡個案屬因感染新冠病毒致死

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮就透露，根據醫管局初步數據顯示，約有7成患者因感染新冠病毒致死（Die of COVID），其餘3成屬帶新冠病毒離世（died with COVID）。

他解釋，現時每日死亡數字屬實時公佈，當知道病人死亡，並於過去28日曾經確診新冠病毒，都會暫時列入「可能與新冠病毒相關」的死亡數字。即使在病人身上發現新冠病毒，因新冠病毒而死亡抑或誘發併發症致死，真正死亡原因並非可即時得知。

歐家榮亦指，過程需經臨床醫生根據病例情況作判斷，所以即使病人離世後一段時間亦等需待死因庭判斷，才可證實真正死因。