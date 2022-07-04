7.21事件63歲白衣人否認暴動　辯方律師稱白衣人圍而不攻　當晚無警「匪夷所思」 (15:30)

證人A供稱，2019年7月21日晚上約10時許乘西鐵去元朗站，當他一下車便開始直播，有市民被手持木棍、藤條的白衣人襲擊。A在地下看到木棍及血跡，約10至20名白衣人聚集。A憶述，最記得前議員林卓廷被白衣人罵，質問林為何到元朗及趕他離開。有白衣人與閘內人士對罵後，進入閘內以武器施襲。A其後上月台及進入列車，白衣人尾隨上月台並繼續襲擊。A亦有被襲，事後頸部觸痛、右前臂、小腿擦傷等。

辯方大律師佘漢標盤問時問及，當時是否有身穿白衣的路人在場，並有白衣人曾張開雙手，阻止其他人施襲？A同意。另片段顯示，有人多次高呼「黑社會唔好走」，林卓廷亦稱「警察嚟緊，唔好走呀X街」，A亦同意。

辯方續問，白衣人只使用長傘、藤條，木棍，沒有頭盔、豬嘴等，區院暫委法官王興偉隨即打斷，質疑證人是否可推斷白衣人的企圖。辯方稱可以，直言「我覺得白衣人圍而不攻」，並指會在結案陳辭解釋。王官則稱，雙方都有投擲雜物，不了解辯方的提問有何用處。辯方續問，當晚「一個警察都冇，知唔知點解？」A稱不知道，辯方又稱「我都唔知」，林官質疑為何要提問，辯方則稱「四個字，匪夷所思」。