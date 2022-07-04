兩前國泰空少涉違防疫規例外出　首被告稱探朋友對身心健康必需信可獲豁免 (14:24)

被告黃昱龍（現年46歲）和劉諾宏（44歲）現均報稱無業。在控方盤問下，黃昱龍同意作為獲豁免檢疫人士，他有責任遵守醫學監察要求，他補充亦會遵從公司內部指引。黃確認公司發布相關通知指引，並於航班前召開機組人員會議，若他有疑慮可以提問。

控方指出，黃因本案違反醫學監察要求，而遭公司解僱，黃表示不同意，他強調清楚閱讀指引，並無違反規定，只是公司認為他違規。黃供稱他大致上明白要求，「但唔係好肯定」，他擔心理解錯誤，因此他有向同事請教。

控方續稱，指引列明除了「必要活動」外，機組人員抵港後三日須留在家中，黃昱龍稱指引沒寫明不准探望朋友，他不同意購買食物和探朋友的性質不同。黃對於公司內部電郵有不確定之處，他曾與機師及機組人員討論細節，而他相信可探訪朋友是獲容許。