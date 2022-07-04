地盤工偽造Mirror演唱會門票萬元出售兼搶事主6500元現金　判囚5個月 (12:40)

人氣男團MIRROR演唱會一票難求，衍生大量天價黃牛黨及假票騙案，有「鏡粉」以1萬元購買兩張門票，交收時發現是假飛。一名20歲運輸工人涉偽造門票，並搶去事主6500元，被控各一項「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」罪，他今（16日）西九龍裁判法院認罪。裁判官陳慧敏判刑稱，被告除了管有涉案的假門票，身上仍有4張假門票，可見被告有預謀，利用別人想欣賞演唱會的心態犯案；另被告出獄不久後再犯事，終判他即時入獄5個月，並下令被告須向事主賠償500港元。
辯方求情時透露，被告蘇樂霖（20歲）有2項案底，他因干犯另案，今年1月離開懲教所，其後在菜檔的工作，但因犯下本案被辭退，只能做運輸散工，收入不穩。辯方續稱，他犯案是想增加收入，滿足女朋友的購物慾望；另涉案假門票並非由被告製造，冀法庭輕判。
案情指，事主今年5月6日在Facebook看到有人以1萬元，出售2張Mirror演唱會門票，遂相約對方於兩日後在長沙灣地鐵站交收。事主當日交收時，覺得裝著門票的信封出奇地輕，打開後發現門票質素低，遂質問被告。被告立即搶去事主手中的鈔票6500港元後逃跑，有人協助制服被告及報警。警方其後在被告身上取回6000港元，並檢取另外4張假門票。