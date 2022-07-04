地盤工偽造Mirror演唱會門票萬元出售兼搶事主6500元現金　判囚5個月 (12:40)

辯方求情時透露，被告蘇樂霖（20歲）有2項案底，他因干犯另案，今年1月離開懲教所，其後在菜檔的工作，但因犯下本案被辭退，只能做運輸散工，收入不穩。辯方續稱，他犯案是想增加收入，滿足女朋友的購物慾望；另涉案假門票並非由被告製造，冀法庭輕判。

案情指，事主今年5月6日在Facebook看到有人以1萬元，出售2張Mirror演唱會門票，遂相約對方於兩日後在長沙灣地鐵站交收。事主當日交收時，覺得裝著門票的信封出奇地輕，打開後發現門票質素低，遂質問被告。被告立即搶去事主手中的鈔票6500港元後逃跑，有人協助制服被告及報警。警方其後在被告身上取回6000港元，並檢取另外4張假門票。