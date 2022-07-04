接待蔡展鵬按摩院被控經營賣淫場所　蔡作供稱曾光顧4至5次　否認接受性服務 (16:16)

時任警務處國安處長蔡展鵬涉於去年光顧灣仔無牌按摩院VIET SPA，3女1男否認經營賣淫場所的案件，今（16日）於東區裁判法院續審。控方舉證完畢，裁判官溫紹明裁定4名被告面對控罪表證成立，辯方指4人不會自辯，但下午傳召蔡展鵬作供。他承認曾光顧涉事按摩店4至5次，並接受按摩服務，否認接受過任何形式的性服務。
蔡展鵬以辯方證人身分作供約15分鐘。辯方大律師戴偉奧首先表示，控辯雙方均同意，蔡案發當日（2021年3月19日）身處涉事按摩店。蔡承認曾經光顧該按摩店，「我記得唔係咁清楚，可能幾次，可能4至5次」，最早一次是在2020年年中。他稱每次均由不同的女子接待，「我無選擇嘅」，每次逗留一小時左右。
針對按摩店是否賣淫場所，辯方問到，當日接待蔡展鵬的女子，或者按摩店的任何一名女子，過去有否提供性服務，蔡一概表示沒有。辯方又問，蔡是否知道按摩店提供性服務，蔡指「無人提供過畀我」，他亦見不到任何事物，暗示按摩店會提供性服務。至於有沒有理由相信按摩店會提供性服務，蔡稱「我唔清楚」。
控方盤問時指，蔡展鵬光顧按摩店與公職無關，蔡同意說法。控方提出，蔡不認識按摩店其他職員，亦不知道其他按摩師提供的服務種類，蔡點頭表示「我唔知情」。案件押後至9月23日，控辯雙方將作結案陳辭。
警方今午在法院外設立「記者區」，並拉起橙帶設置封鎖線。蔡離開法院後，警方隨即將橙帶移走。