接待蔡展鵬按摩院被控經營賣淫場所　蔡作供稱曾光顧4至5次　否認接受性服務 (16:16)

蔡展鵬以辯方證人身分作供約15分鐘。辯方大律師戴偉奧首先表示，控辯雙方均同意，蔡案發當日（2021年3月19日）身處涉事按摩店。蔡承認曾經光顧該按摩店，「我記得唔係咁清楚，可能幾次，可能4至5次」，最早一次是在2020年年中。他稱每次均由不同的女子接待，「我無選擇嘅」，每次逗留一小時左右。

針對按摩店是否賣淫場所，辯方問到，當日接待蔡展鵬的女子，或者按摩店的任何一名女子，過去有否提供性服務，蔡一概表示沒有。辯方又問，蔡是否知道按摩店提供性服務，蔡指「無人提供過畀我」，他亦見不到任何事物，暗示按摩店會提供性服務。至於有沒有理由相信按摩店會提供性服務，蔡稱「我唔清楚」。

控方盤問時指，蔡展鵬光顧按摩店與公職無關，蔡同意說法。控方提出，蔡不認識按摩店其他職員，亦不知道其他按摩師提供的服務種類，蔡點頭表示「我唔知情」。案件押後至9月23日，控辯雙方將作結案陳辭。

警方今午在法院外設立「記者區」，並拉起橙帶設置封鎖線。蔡離開法院後，警方隨即將橙帶移走。