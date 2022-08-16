非法集結罪成刑滿女生上訴　稱身處屋苑平靜沒堵路傷人 (12:26)

上訴人為報稱商業數據分析碩士學生的吳欣庭（案發時21歲），她各一項非法集結罪及使用蒙面物品罪成，判囚4個月，已刑滿出獄；答辯方則為律政司。

上訴方陳辭指，當時示威者在觀塘為避開警方驅散，逃至牛頭角，包括上訴人等人躲入玉蓮臺中庭，並沒有堵路、傷人、毁壞財物等非法集結行為，甚至有人嘗試安撫在場巿民；上訴人沒有參與中庭外馬路的非法集結，亦沒有與其他人一同行事，反而「刻意保持距離」，除了她穿黑衫黑褲，沒有其他證據證明她有意圖參與非法集結。

律政司一方則質疑，集結者成群結隊湧入中庭，片段可見巿民受驚，而上訴人逃走、與其他集結者有互動、身穿的衣着，均足證她有意參與非法集結；根據上訴方的說辭，上訴人可能在觀塘參與非法事件，因而被驅散到牛頭角，若法庭接納因牛頭角沒有非法集結，上訴人便無罪，則有矛盾之處。