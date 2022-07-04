劉宇隆指未掌握染疫童患嘶哮症成因惟促快打疫苗　冀幼童接種率年底達5至6成 (11:15)

至於目前有逾3000名6個大至3歲幼童已接種疫苗，劉宇隆表示，每日平均接種了300至400劑疫苗，認為接種率仍然不足，而按目前速度推算年底只有約4成幼童接種疫苗。他期望經過不同途徑呼籲，例如兒科醫生解說等，令家長明白利弊，盡快帶同子女接種疫苗，幼童接種率於年底可達5至6成。

被問到如家中有確診者，是否應主動申請到社區隔離設施，避免兒童受感染，劉宇隆表示要視乎家中環境能否有效地分隔兩者，但主要是取決於個人意欲，相信每個家庭會自行安排。

何栢良倡購莫德納疫苗擴闊抗體光譜

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良則於商台節目建議，本港可考慮購入藥廠莫德納的兩價成人疫苗。他指英國當局已批准相關疫苗，兩價成人疫苗當中有一半成分為針對原始病毒，另一半針對Omicron BA.1，認為抗體光譜較寬，亦對中和Omicron BA.4和BA.5起一定作用。