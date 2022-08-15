建造業學院高等文憑獲第四級資歷架構認可　修畢可銜接三專上學院 (18:49)

全日制的「高等文憑」課程和兼讀制的「建造專門行業專業文憑」均獲資歷架構認可為第四級，分別供於文憑試內考獲5科2級的中六生和完成「建造文憑」（資歷架構認第三級）的學生報讀。建造學院已與香港都會大學、香港珠海學院和香港高等教育科技學院簽訂合作備忘錄，學生完成以上課程後，可銜接至三間院校的學位課程。

課程亦加入創新科技元素，包括教授組裝合成建築法（MiC）、數碼工程監督等課題，供學生運用於日後工作中。建造業議會執行總監鄭定寕提到建造業人手短缺問題，尤其是傳統樓宇工程中扎鐡、釘板等工作，倡行業利用高科技建築技術提升生產力。

受第五波疫情影響，鄭定寕指工地工作亦曾受牽連，但隨着接種疫苗的人口上升、疫情情況好轉，近日出席工地的工人數目穩定，認為情況樂觀。至於會否透過引入外勞解決人手短缺問題，鄭表示不同工程可按需要申請。

「高等文憑」、「建造專門行業專業文憑」、「建造證書」、「建造文憑」四課程共提供600學額，建造學院將於本月20日舉行招生日，屆時將設即場諮詢和面試。