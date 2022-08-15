涉行車證過期仍駕駛　與警追逐時中槍　地盤工認危駕藥駕 (17:28)

被告孔俊傑（46歲）承認於去年4月8日危險駕駛、藥後駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險而使用車輛，以及駕駛未獲發牌的車輛。控方指，被告過去有26次案底，包括於2016年無牌駕駛。

案情指出，當日早上近10時，警方在大埔公路沙田段巡邏，透過車牌自動識別系統發現涉事私家車行車證過期，並上前截查。被告卻加速逃往沙田，他衝過4支紅燈，數度違例轉向並超速駕駛，涉事私家車在大涌橋路近沙角街受阻停下，被告撞開前方的私家車逃離。

警方再追逐被告至威爾斯親王醫院附近，被告強行在兩輛的士之間「攝車罅」穿過，遭城巴阻擋停下。一名警長及一名警員下車，拔槍警告被告，被告倒車再撞向警車，在車輛之間穿插，從後撞及城巴和私家車。警長警告不果後，他在相距約一米外、從右向被告開槍擊中其右肩，被告遂遭拘捕。被告的女友，以及兩人的2歲女兒當時身處車上，被告送往威爾斯親王醫院治理。

事件導致兩名警員、兩名的士司機及一名私家車乘客受傷。被告的血液驗出甲基苯丙胺及或屬海浴英代謝物的微量嗎啡；他於事發兩日、傷勢情况穩定後被警方警誡，他表示駕駛執照已過期3至4年。