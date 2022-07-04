楊子俊認612金鐘非法集結判囚9個月 (17:03)

楊子俊（現32歲）承認於2019年6月12日在金鐘夏愨道和添華道交界政府總部外；以及在夏愨道、添華道及紅棉路交界，中國解放軍駐港部隊大廈外，連同其他不知名者參與非法集結。

辯方今求情指，楊子俊在涉案示威屬參加者角色，他已親撰求情信，解釋因「愚蠢誤判」參與其中。辯方表示，楊在遊行中被射傷眼睛，已屬失明，「以後伴隨佢一生嘅，除咗兩個案底之外，仲有右眼嘅殘影」。

辯方表示，楊子俊曾在知名女校任教通識科，廣受學生歡迎，惟為了減輕學校的輿論壓力，他主動辭職，現從事出版工作。辯方提到，楊近期出版《烏克蘭照片集》取得逾40萬元版稅，楊將收入捐贈予俄烏戰事的烏克蘭難民，冀法庭考慮他對社會的貢獻。

嚴官一度表示，同樣於6．12發生的「庾家駒案」以12個月監禁為量刑起點， 但本案情節明顯較嚴重，因為楊子俊從早上至下午都身處示威前線，「佢親身感覺到，件事點樣愈來愈嚴重，佢由最初無戴頭盔，後來已戴頭盔」。

嚴官強調，楊子俊在求情信表示早年的示威大致和平，所以做了錯誤的決定，「但現場睇到，一啲都唔和平」，質疑楊的說法不合理。嚴官又指，任何人受傷都令人遺憾，但不覺得楊受傷足以構成減刑因素。