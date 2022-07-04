7.21事件多一名白衣人涉暴動否認控罪　被指入元朗站以拳頭及藤條施襲 (16:48)

開案陳辭透露，控方將傳召14名市民證人、1名專家，以及1名警員作供，並依賴8名證人的醫療報告及傷勢照片，證明多人被白衣人襲擊，造成多處瘀傷、裂傷等創傷。

開案陳辭續指，2019年7月21日晚上，大批身穿白衣的人士於元朗鳳攸北街休憩處集結，部份手持藤條、國旗及「保衛元朗、保衛家園」的標語字牌。控方將整個暴動分為三階段：襲擊閘內人士、閘口附近衝突、衝入閘內及月台施襲。約10時40分，約10名白衣人於港鐵元朗站內的付費區襲擊和指罵黑衣人，其後約65名白衣人進入元朗站，手持藤條、木棍等。他們聚集於非付費區，與付費區內的黑衣人發生口頭爭執，又向黑衣人投擲水樽、木棍等。白衣人亦挑釁黑衣人，跳入付費區內襲擊黑衣人、記者和市民。

有片段顯示被告程偉明身穿白衣，位於元朗鳳攸北街休憩處。當晚近11時，被告進入元朗站付費區，以拳頭及藤條向一名穿著灰衣的人士施襲。被告又聯同其他白衣人，至少兩次向黑衣人施襲。當白衣人手持木棍及藤條走上月台，衝入車廂施襲時，被告曾招手示意其他白衣人往月台方向前進。當列車駛離元朗站時，白衣人包括被告陸續離開。