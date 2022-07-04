新冠疫情｜本港增4896宗新冠陽性個案增4死　醫管局憂BA.4/5個案增加勢推高入院率 (18:28)

政府專家顧問劉宇隆今早（15日）透露，一名2歲3月大男童染疫後患嘶哮症。醫管局表示，入院男童需插喉幫助呼吸，情况危殆。男童沒有接種新冠疫苗，健康一直良好，男童的父親和胞姊亦染疫。醫管局總行政經理（質素及標準） 劉家獻指，男童在上周五（12日）發燒和有感冒徵狀。今早（15日）發現男童呼吸危促，送到仁濟醫院急症室並確診，目前在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫。醫護人員會緊密監測情況，並提供適切治療。

至於早前在屯門醫院兒科深切治療部留醫的5歲9個月大女童則仍危殆，她的11歲胞姊亦確診，目前情况穩定，在屯門醫院兒科病房留醫。劉家獻呼籲，家長如留意呼吸困難、呼吸急速，呼吸聲高鳴，應盡快到急症室求醫。家長亦應盡快帶小朋友接種疫苗，加強保護。

4名離世病人中，一位較年輕的63歲男死者於8月7日快測陽性，沒有於指定診所求醫紀錄，亦未有服用新冠口服藥。病人上周六（13日）再自行快測呈陰性，但翌日凌晨稱心口痛及一度不醒人事，隨即送往北區醫院急症室，經急救後曾恢復心跳，核酸檢測就發現病毒量高。病人隨即送到隔離病房，其後情况惡化，直至心臟停頓離世。醫管局總行政經理劉家獻指，由於病人短時間內情況急轉直下，醫生亦懷疑情況急轉差原因跟新冠病毒或心臟問題有關，稱個案已轉介至死因庭，又稱患者曾有肺癆病史及胸口痛。

考慮踏入第三階段調動病牀

劉家獻表示，按目前入院趨勢，公立醫院病床與人手將進一步緊張，非緊急服務將會受影響甚至縮減。他續表示，已考慮啟動第三階段公立醫院病床調動應對疫情第三階段，將接收新冠病人病牀量由2500張增至5000張，同時可能重新啓動亞博館新冠治療中心，並進一步協調不同社區隔離設施和暫託設施。

劉家獻表示，目前Omicron BA.4及BA.5變種病毒確診病例數量增加，根據外國經驗，若BA.4及BA.5變種病例佔整體個案比達10%至20%時，則意味新個案速率增快，預計需入院治療的確診病例及重症病例會進一步增加。他亦表示，病床數量等具體指標將視乎疫情，同時目前難以明確知道將受影響的非緊急醫療服務，屆時將由醫生判斷。

另外，本港同日再增3間院舍呈報陽性個案，其中香港中華基督教青年會天平頤康之家、嗇色園主辦可安護理安老院，均有1名院友確診；德福護老中心有1名員工確診。學校則增147宗呈報陽性個案，涉及110間學校，其中港九街坊婦女會孫方中幼稚園（穗禾苑）幼兒園N1班，7日內有3名學生確診，全班34名學生須停課一周。