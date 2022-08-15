兩男學生分別認中環襲警及「搶犯」　稱與暴動現場有距離否認暴動罪 (15:10)

被告陸家裕（22歲）和蕭子峰（22歲）均為學生，同否認於2019年12月22日在愛丁堡廣場5號大會堂低座外，連同身分不詳者參與暴動。陸家裕承認「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪；蕭子峰另承認襲擊高級督察34135。

同意案情指出，當日下午約1500人參與集會，有人舉起美國國旗及寫有「香港獨立」的旗幟。約5時，有示威者拆除大會堂外旗桿上的中國國旗及拋置地上，警方隨即到場處理，有人以粗言辱罵警員，亦撞向警署警長，令在場人士起哄。

案情續指，蕭子峰用右腳踢向高級督察34135的腰背，警長58747上前制服蕭。但陸家裕不斷拉扯蕭及其背囊，試圖搶走蕭。警方制服時兩人掙扎，有人稱「打狗放人」，30多人包圍及向警員擲物，警員發射胡椒噴劑並一度拔槍戒備。警方當場拘捕陸家裕，成功逃去的蕭則事後被上門拘捕。

控方表示，事件導致5名警員受傷；基於暴動的環境、被告的言行、他們被制服的時間及所攜裝備等，邀請法庭裁定兩人暴動罪成。辯方爭議暴動發生的時間及地點，指兩被告和暴動現場相隔一段距離，舉例稱身處在港鐵的首卡車，不會知道第四卡車發生的事。