地盤工涉強姦女友人　事主稱被告曾破門入房熊抱要求「表現一下」 (15:08)

被告李景豪（案發時38歲）否認在2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X。

事主X供稱，案發前一天早上，被告到X的寓所後不願離開，跟着X做家務及買餸。吃過晚飯後，X再要求被告離開，被告稱已夜深，要求留宿，並在客廳睡。約10時許，被告不斷敲X的房門，又在微信發送裸露陽具的照片及色情影片，並稱自己穿着短褲在屋外，「凍死寶寶了」。X繼續反鎖房門，沒有理會，惟被告破門而入，X受驚，走到兒子的睡房睡。

翌晨，X的兒子上學，X則起床後驚覺被告還在家，她再要求對方離開，被告憤而衝進廚房取菜刀指嚇她，表示「今日點都要搞一次」，X受驚回房間，被告強行推開房門，將X壓制在床上，掀開其上衣，摸及舔X的胸部，X反抗但不成功，終遭被告在沒有使用安全套下，強行插入X的陰道及射精，歷時數分鐘，其間X要求被告戴安全套亦不果。

完事後，被告取一粉紅色震蛋，放在X的陰部及胸部周圍，又試圖塞進X的陰道。X推開他，並趁屋外有地盤工人施工，伺機離開，向工人求助及報警。