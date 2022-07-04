兩前國泰空少涉違防疫規例表證成立　自辯稱國泰容許員工外出認為可探朋友 (18:13)

兩名被告黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業，否認三項「作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。

控方表示，首被告去年12月25日早上離開石塘咀寓所，乘地鐵和巴士前往次被告位於屯門的寓所。不久，次被告送首被告離開，並到屯門中央廣場收取包裹。另於去年12月27日，次被告再次離開寓所，前往九龍塘又一城。他首先光顧Apple Store，再於望月樓與父親及女友人吃午飯。兩名被告及後確診新冠肺炎，被警方拘捕。

控方表示，指引列明返港機組人員須留在家中接受醫學監察，除非他們在返港第3日取得陰性結果，以及進行「必要活動」，例如看醫生和接受核酸檢測，否則不准離家。控方認為，兩名被告外出探朋友及購物等，不屬於必要活動。控方表示，首被告在警誡下承認曾到次被告的寓所，但稱僅跟隨國泰發放的指引，以為可以外出買食物。次被告承認曾到商場收取「淘寶」包裹，又指當日到Apple Store替父親買iPhone，供父親聯絡確診的親人。

首被告自辯時稱，醫學檢察條件會根據飛往不同國家而更改，最長須留家21日，惟期間可離開住所，僅須每天網上遞交體溫報告予公司。首被告亦提及，公司會經電郵等途徑向職員講解醫學監察通知，除非看醫生、接受核酸檢測等必要活動，首3天須留在家中，直至第3天收到陰性結果，又指公司當時已取消每天2小時出門限制，以及僅要求員工不可逗留在擠迫地方。

他續說，前一天於機場接受核酸檢測時獲陰性結果，故去年12月25日外出購買食物及前往屯門送禮物予次被告，他晚上接受快測結果亦為陰性。他又稱無意違反規矩，亦曾與同事討論公司發出的通告，認為公司批准員工探訪朋友。如得悉不獲容許探望次被告，必定不會行事。

另外，庭上作供的衛生署吳姓及溫姓職員表示，他們各自為2名被告發出醫學監察通知書，惟衛生署沒有要求須向抵港人士解釋報告內容，溫姓職員僅曾提醒次被告須接受核酸檢測及21日醫學觀察。。