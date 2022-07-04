藉詞按摩捏10歲童胸部　Hello Kitty藏屍案被告非禮罪成囚12個月 (12:56)

據悉，本案被告為1999年發生的Hello Kitty藏屍案中的次被告梁勝祖。他原被判終身監禁，其後獲准上訴，案件發還重審時認罪，改判囚18年。

被告梁勝祖（48歲）被裁定罪成後，控方透露他有18次案底。辯方求情時稱，被告最後一次於2004年被定罪，2011年獲釋，2020曾涉及罪行較輕微的賭博，可見他近十年沒犯案。被告原本為侍應及汽車美容員工，惟因疫情未有工作，案發時待業。另被告於1月6日被捕後還押至今，他掛念其父母、兒子，希望早日團聚，冀法庭輕判。

裁判官施祖堯裁決時稱，辯方質疑女童X只記得被摸胸，但其他證供如與被告認識多久等則表示不記得。施官認為，這並非案件關鍵，遺忘屬人之常情，並認為X與其母親的證供並無關鍵分歧。另辯方質疑，X遭被告觸碰時未有即時反應，且她被非禮後，仍然留下在被告家中吃飯等，認為X的反應有別與被非禮後的反應。施官認為，X為10歲的女童，不能期望她與年青人或成年人般作出反抗。另X信任被告，而X被捏胸為短時間發生的事，故認為X的反應屬情理之中。

施官續稱，被告的口供與庭上作供不一致，直斥他狡辯。被告於錄口供時稱沒有為X按摩，庭上則供稱向兒子及X示範按摩，屬「不認真的按摩」，反映其證供有矛盾，故不接納被告的證供，裁定他罪成。