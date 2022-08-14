大角嘴男嬰謀殺案　報案前被捕夫婦疑因煮飯問題起爭執 (17:18)

據悉，被捕姓葉男子及其姓林妻子亦有一名於去年10月出生小孩，林曾一度在社交平台分享老公餵奶照片，指丈夫疼愛兒子及自己，對此感到幸福。夫婦起初甜蜜，經常在平台分享生活點滴及合照，女方更曾表示「由你一蚊都無，我陪係你身邊」。

不過，雙方自今年起頻頻發生爭執，先是二月初男方疑對母子施虐，女方表示：「你可以唔要我地（哋），但唔該唔好虐待，我地都係人自然會有人憐愛」，當時男方留言指已感後悔，望給予機會。不過女方疑未有心軟原諒對方，寫下「餘生別太委屈自己了」等語句。

直至4月，林又於平台透露自己不斷付出，直斥男方不懂珍惜。另外，女方不時轉載與「育兒」相關的帖文，其中一篇建議父母以獎勵方式取替打、罵等來培養孩子的好習慣，帖文標籤了丈夫名字。揭發事件前約一個多小時，林發標籤丈夫帖文，以粗言指罵自己「一個湊4個」又「煮3餸1湯」，但「煮飯無人食」，故感到氣憤。

事發於昨凌晨1時54分，警方接獲報案，指大角嘴博文街21號富貴大廈西座有一名3個月男嬰昏迷，送院搶救延至凌晨3時許證實不治，男嬰身上有多處不尋常瘀傷、灼傷等。據了解，被捕女子與男嬰生母相識數年，為朋友關係，生母因經濟問題，上月底託管男嬰予被捕夫婦照顧。