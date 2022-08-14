警港島打撃醉駕　43歲男司機一連兩日被捕 (14:10)

昨日凌晨，警員截停一車輛後，發現一名43歲姓蘇男司機身上有酒氣，懷疑他酒後駕駛，故要求進行呼氣測試時。惟蘇男未能提供呼氣樣本，其後於醫院亦未能提供血液樣本，於是警方以涉嫌「未能提供樣本以作酒精分析」將其拘捕，並要求交出駕駛執照，禁止他於24小時內駕駛。而該涉事車輛亦懷疑曾作非法改裝，涉違《道路交通（車輛構造及保養）規例》，現被扣留於鰂魚涌警察汽車扣留中心作檢驗。

至今日凌晨，警方截停一輛違反路面標記的私家車，卻發現司機同為蘇男，當時正駕駛另一輛車。由於蘇男在交出駕駛執照後24小時內繼續駕駛，同時未能提供呼氣樣本，警方以涉嫌「未能提供呼氣樣本作檢測」、「交出執照24小時期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「違反路面標記」，明日（15日）將於東區法院提堂。而涉案車輛行車證已過期，亦涉嫌非法改裝，現被扣留於鰂魚涌警察汽車扣留中心作檢驗。