新冠疫情｜入境處指27港人滯留海南 有港人稱多次求助獲覆「再等多陣」 (17:21)

滯留海口的陳小姐稱，與三位同事因公幹於本月1日抵三亞，其後因應三亞持續出現確診案例，故於同月3日轉往海口。惟因應三亞疫情爆發，她表示海口亦實施靜態管理，期間市民不能外出。以其為例，她已逗留在酒店5日，期間除進行檢測外，不能外出。

陳小姐說，多個地區政府包括成都、上海及南京等，已於本周四（11日）派出包機接送其居民離開，惟港府至今仍未有動作。她稱，原打算經深圳再透過回港易抵港，並曾拜託在港家人致電入境處查詢有關事宜，惟入境處僅著其向深圳當局查詢，其後又將其個案轉介至駐粵辦，令其無所適從。她補充，有關資訊非常混亂，但至今未獲任何部門回覆確診回港日期及詳情，並對於回港遙遙無期感到憂慮。

入境處稱，該處及駐粵辦會繼續與求助人保持密切聯繫，積極跟進事件並按求助人意願提供一切可行協助，若在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線。