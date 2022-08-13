大角嘴3個月大男嬰亡　夫婦涉謀殺被捕　上月底起託管男嬰 (12:31)

旺角警區助理指揮官（刑事）署理警司趙炳輝表示，今日（13日）凌晨1時54分，警方接獲男被捕人報案，指男嬰昏迷，男嬰獲送往廣華醫院搶救，至3時8分不治，死因有待確認。男嬰身上有多處傷痕，包括右邊眼角四處有約一厘米瘀傷，左前臂、左小腿、右大腿、右腳背有1至8厘米灼傷，亦有水泡，相信屬新傷痕。趙炳輝指，暫未能確認男嬰如何受傷，但初步觀察不似是煙頭造成，懷疑受熱力物體灼傷，亦可能是熱水造成。

警方經調查後，以謀殺拘捕從事物流的姓葉男子（35歲）及報稱無業的姓林（24歲）女子，兩人為夫婦。趙炳輝指，被捕女子與男嬰生母相識數年，為朋友關係，男嬰生母因經濟問題，上月底託管嬰兒予被捕人在上址照顧。他透露，上址單位約150呎，內裡狀況較凌亂，警方檢走一批照顧嬰兒用具、男嬰衣物、食物及發熱家居用品調查。另外，被捕夫婦亦育有一名9個月大男嬰，暫未發現有受傷。

案件交由旺角警區重案組跟進，將由疏忽照顧、虐兒、謀殺等多個方向調查。