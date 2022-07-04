Mirror演唱會事故｜調查小組稱鋼索斷裂由金屬疲勞引致　屏幕懸掛系統裝置、裝工亦可能有關 (19:09)

工作小組早前安排高空工程車，讓專家在高位近距離檢查懸掛在舞台頂部的裝置，工作小組亦已安排檢查及化驗所有已放下的懸掛裝置。

工作小組亦指，康文署將於明天（13日）如期將表演場地交給下一個租用人舉行演唱會。租用人同意遵守及積極配合短期措施，包括重新檢視舞台設計和由租用人加設的機械裝置、暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置，以及每日必須由康文署同意的合資格人士檢查機械裝置。

主辦方：一直聯絡傷者家屬 Mirror將暫停8、9月公開活動

Mirror演唱會主辦單位大國文化及MakerVille亦發聲明，指正積極配合特區政府的工作小組及協助警方調查，未能及早或進一步評論，重申若發現任何人或單位涉及疏忽而導致今次事故，會嚴肅跟進及追究，將於下周公布退票安排。

聲明提及，是次演唱會主要透過一家舞蹈工作室與舞者合作，舞者屬是主辦方工作上緊密合作的伙伴，他們付出的努力有目共睹。聲明又指，主辦方一直心繫傷者，與受傷舞者及家屬一直保持聯繫及會面，並提供適切幫助，但基於私隱，不便透露詳情。

主辦方亦指，經與Mirror討論後，理解到各成員均需要時間和空間去調整身心及疏理情緒，Mirror將暫停8、9月的公開活動，其間成員會休息、學習、訓練或參與其他形式工作。