港水域去年錄得40條白海豚出沒　較上年升惟仍屬近年第三低 (17:34)

報告分析中華白海豚主要棲息的4個水域，包括大嶼山西南錄得12條白海豚、大嶼山西面有24條、大嶼山西北有4條，大嶼山東北則無錄得任何白海豚，是該水域連續第7年無錄得白海豚出沒。

在2021年度，中華白海豚在大嶼山西南、西、西北及東北4個調查區域的整體數目為40條；2011至2020年的整體數目分別為88、80、73、87、65、47、47、32、52、37條。報告指，該4個調查區域合共的整體海豚數目在過去10年錄得明顯下降趨勢。

報告指出，中華白海豚在 2021年的重要棲身地，主要集中在西大嶼山近岸及南大嶼山西端的水域，即大澳半島與分流半島之間一帶的水域。在過去十年，海豚在北大嶼山水域的使用率大幅下降，並在近年只集中出沒於此水域的西端，而且因為大型填海及近岸發展工程相繼推行，其使用量並未有任何回復的迹象。在過去十年間，海豚在大小磨刀海岸公園、沙洲及龍鼓洲海岸公園內的使用量均持續地大幅減少；相反地，在過去十年，大嶼山西南海岸公園仍錄得穩定而持續高企的白海豚使用量。