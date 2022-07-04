涉非法集結案男子認遊行攜雷射筆　加監125日 (16:55)

有網民於2019年9月29日發起「全球反極權遊行」，其後演變成警民衝突。事隔近3年，6名男女被控在旺角參與非法集結、襲警等罪，其中25歲男工程助理涉攜有雷射筆，承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（12日）在西九龍裁判法院判刑。被告涉及另宗非法集結案，兩日前被判囚5個月。裁判官稱，被告於警署保釋期間犯下本案為加刑因素，考慮他認罪及正就另案服刑等，判他加監125天。
今日原定處理被告黃家偉（30歲、送貨員）、岑子軒（25歲、工程助理）的判刑，兩人分別承認一項非法集結罪，及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。惟黃接受隔離未能上庭，押後至8月19日判刑。另同案4人則暫毋須答辯，案件押後至10月3日再訊。
代表岑子軒的律師求情稱，被告及早認罪和有悔意，並呈上家人撰寫的求情信，指被告為人變得成熟，亦是家中經濟支柱，冀法庭考慮輕判。另被告涉在2019年8月25日參與荃灣區非法集結及管有雷射筆，經審訊後被定罪，兩天前在觀塘法院被判監5個月。
裁判官施祖堯判刑時稱，案發當日有人於集結中使用雷射筆及縱火等，被告使用雷射筆，可造成不少傷害。 施官接納被告初犯、品格良好及有悔意，但重申罪行嚴重，須判處阻嚇性刑罰。另被告於警署保釋期間犯下本案為加刑因素，考慮他認罪及正就另案服刑，以監禁180天為量刑起點，另部分刑期與前案同期執行，終判處他加監125天。